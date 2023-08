MN - Monza-Milan, De Ketelaere verso la non convocazione: i dettagli

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Charles De Ketelaere va verso la non convocazione per la gara di questa sera contro il Monza, valida per la prima edizione del trofeo Silvio Berlusconi.

La scelta definitiva verrà presa soltanto nel corso del pomeriggio, ma visto l'avanzamento della trattativa con l’Atalanta, la decisione di mister Stefano Pioli dovrebbe essere quella di lasciare il belga fuori dai convocati.

di Pietro Mazzara