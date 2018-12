MN - Morace: "Eravamo superiori, l'ingresso di Alborghetti decisivo. Gattuso? E' lui che mi dà i consigli"

Carolina Morace è stata intervistata da MilanNews.it dopo il successo di coppa sull'Inter.

Sulla gara: "Stavamo vincendo 2-0, la partita andava tenuta sotto controllo anche se loro hanno giocato molto bene. Abbiamo cambiato tanto a centrocampo, mancava qualcosa. Poi quando è entrata Alborghetti si è rivista una persona esperta, che sa passare la palla e dà tranquillità alla squadra. Sul 2-0 bisognava chiudere la partita ma il derby non è una partita facile".

Su Ceasar: "Ha fatto il suo, non è facile rientrare dopo tanto tempo, soprattutto per un portiere, ti mancano un po' le distanze. Fa parte del nostro patrimonio, è giusto che abbia spazio. Sono contenta della sua prestazione".

Su Capelli: "E' rientrata dopo un lungo infortunio, è dentro gli schemi della squadra, deve riprendere la condizione, ognuno se la può giocare, gli infortuni possono essere un problema perché abbiamo una panchina corta, abbiamo tre attaccanti, due molto giovani".

Sulla doppietta campionato/coppa: "Non ci stiamo pensando, andiamo avanti gara dopo gara, da questa dobbiamo trarre gli errori che abbiamo fatto per non caderci ancora. Domenica dopo domenica cerchiamo di ritrovare quei meccanismi che ogni tanto si spengono".

Sulla reazione nella ripresa: "Gli ho detto loro che non esisteva perdere, eravamo molto superiori noi, anche individualmente. Al di là delle parole, l'ingresso di Alborghetti ha fatto di più".

Sul Sassuolo: "Sappiamo che abbiamo perso dei punti importanti con Sassuolo e Florentia, è una partita che voglio giocare e anche le mie giocatrici".

Su Tucceri: "A Linda a volte le dico che le tiro una scarpa dietro, perché a volte prende e parte. Le chiedo molta più continuità, può fare la differenza, è cresciuta fisicamente ed atleticamente, è fondamentale".

Sui consigli a Gattuso: "Non è vero, è lui che li dà a me, è modesto".