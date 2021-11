MN - Mpasinkatu: "Ballo Touré ha margini di miglioramento e non bisogna bocciarlo così presto"

La nostra redazione ha raggiunto in esclusiva al telefono il direttore sportivo Malu Mpasinkatu, esperto di calcio francese. Alla domanda su Fode Ballo Touré e sul perché non abbia iniziato benissimo la stagione con il Milan, Mpasinkatu ha detto: “Per un giocatore che gioca in un ruolo difensivo, l’arrivo in Italia non è mai facile. Ci vogliono dei mesi di adattamento. Davanti a lui poi ha Theo Hernandez, che a mio avviso è uno dei terzini migliori in Europa essendosi anche conquistato il posto nella Nazionale francese. Quando vieni impiegato e hai il compito di non far rimpiangere il titolarissimo, può succedere che le prestazioni non siano impeccabili. Ballo Touré è un giocatore che si applica, ha margini di miglioramento e non bisogna bocciarlo per qualche situazione tecnica non andata bene in queste prime giornate. Al giorno d’oggi le rose hanno bisogno non solo dei titolarissimi ma anche di sostituti all’altezza, e Ballo Touré lo è. Gli serve un po’ di consapevolezza nei propri mezzi per dimostrare tutto il suo valore”.