MN - Nazionale, Tonali rimane a Coverciano dove verrà valutato fisicamente

Fonte: Antonio Vitiello

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come confermato dal Ct Roberto Mancini, le condizioni di Sandro Tonali sono da valutare per i prossimi impegni con la nazionale. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il centrocampista del Milan rimarrà comunque a Coverciano per il momento e le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno.

di Antonio Vitiello