MN - Nella stagione 2021-22 aumentato l’importo dalle sponsorizzazioni da Puma e Emirates

Lo Scudetto conquistato dal Milan in maggio non ha semplicemente garantito onori sportivi al Milan ma ha comportato tutta una serie di vantaggi e benefici economici legati anche alle sponsorizzazioni principali del club rossonero.

Infatti grazie ad alcuni bonus e clausole, che si sono attivate in seguito alla conquista del titolo italiano, sarebbero aumentati gli importi delle principali partnership economiche del Milan con Emirates e Puma nella stagione 2021-2022. Nello specifico la sponsorizzazione con Puma è passata da 14,2 milioni a 15, mentre quella con Emirates da 13,1 a 15,5.

Ricordiamo come dal prossimo gennaio entrerà in vigore il nuovo accordo con Puma da 30 milioni all’anno fino al 30 giugno 2028 mentre con Emirates si sta procedendo per arrivare ad un nuovo accordo pluriennale da 30-35 milioni, con quello attualmente in essere che scadrà a giugno 2023.

di Pietro Mazzara