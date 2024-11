MN - Oddo: "L'importante per il Milan è rimanere equilibrati nella buona e nella cattiva sorte"

vedi letture

Il Milan ha espugnato il "Santiago Bernabeu", quindici anni dopo. Tre gol segnati come allora; una prova superlativa in un periodo non facilissimo, come allora. Un allenatore nuovo che cercava una quadra e che ha svoltato proprio a Madrid, come allora. Tra i protagonisti della serata del 2009 vi era Massimo Oddo, che ai microfoni di MilanNews.it racconta:

Quanto può cambiarti la stagione una serata così?

"Vincendo 2-3 acquisimmo sicurezza, perché ci siamo resi conto che eravamo una squadra forte. Per noi è stato il carburante e può essere il punto di svolta anche per questo Milan. La testa fa tanto e queste vittorie danno tanto. L'importante è rimanere equilibrati nella buona e nella cattiva sorte".