MN - Onofri: "Milan, il problema più che gli attaccanti sono i loro rifornimenti: ai rossoneri servirebbe un esterno forte o un centrocampista"

Claudio Onofri, ai microfoni di MilanNews.it, ha parlato così delle necessità del Milan sul mercato: "Il Milan in questo momento è al centro dell’attenzione per la fase realizzativa. Higuain è stato a lungo a digiuno. Però quando si ha un ragazzo come Cutrone il problema non dovrebbe essere quello. Il problema sarebbe da individuare nei rifornimenti a questi due, quando giocano insieme. Al Milan quindi servirebbe un esterno forte, un centrocampista che potrebbe inventare passaggi importanti. Questo mi posso aspettare. Lo scambio tra Higuain e Morata comporterebbe una differenza di età, e entrerebbe un discorso sul futuro. Higuain al Chelsea potrebbe giocare ancora due campionati, mentre Morata sarebbe un discorso anche per il futuro. All’oggi però il Milan a momenti sta facendo peggio del suo valore assoluto ma anche meglio perché è una squadra che deve essere rinforzata per chiamarsi Milan, non solo in attacco. Ci sono giocatori che possono essere da Milan ma in altri momenti sarebbero stati riserve. Adesso l’attacco è al centro dell’attenzione, perché Higuain non segnava ma lui è da Milan.