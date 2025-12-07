MN - Ordine: "Il test di domani contro il Torino è una questione di maturità. Vi spiego il perché..."

Il Milan si prepara all’importante sfida di domani sera contro il Torino, e lo fa con delle notizie non proprio positive. Christian Pulisic potrebbe non essere della partita a causa di un forte attacco febbrile accusato nella notte: la decisione verrà presa solo nella giornata di domani. Ne parliamo con Franco Ordine, noto giornalista de Il Giornale. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni del canale YouTube di MilanNews.it (CLICCA QUI per vedere il video):

Torino-Milan, partita storicamente ostica. Quanto sarà importante vincere per la classifica?

“Non è una questione di classifica o di morale, è una questione di maturità di questa squadra. Se questa squadra è in grado di reggere la responsabilità di stare lassù insieme alle altre grandi. Questo è il test importante di domani sera a Torino. Se non sei in grado devi cominciare a pensare, come giustamente Allegri, che devi puntare ad entrare in Champions e basta”.

Allegri continua a precisare che l’obiettivo è la Champions…

“Lo fa per un motivo semplicissimo. Martella dal primo giorno su questa necessità senza avere in qualche modo cancellato completamente l’ambizione. L’ambizione può essere che arriva strada facendo, ma l’obiettivo fondamentale è quello che dice lui. Puntare a 10, se poi raggiungi 8 va bene”.