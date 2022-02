MN - Ordine: "Maldini e Massara hanno provato a prendere un sostituto, poi si sono misurati con la realtà"

Franco Ordine è intervenuto sul canale Twitch di MilanNews.it (seguici qui), commentando il mercato di gennaio del Milan: “Bisogna fare dei ragionamenti. Maldini e Massara non è vero che sono partiti con l’idea di non prendere nessuno. Quando Kjaer si è fatto male Maldini ha affermato che avrebbero provato a prendere un sostituto: in testa ce l’avevano, poi si sono misurati con la realtà. Non volevano una toppa, ma un bel vestito: impegnativo sia dal punto di vista tecnico, che dal punto di vista finanziario. Avrebbero dovuto prenderne uno tanto per? Nel frattempo hanno valutato anche il potenziale di Kalulu e hanno deciso di rischiare. Poi hanno avuto la sfiga di perdere Tomori, prima per il Covid e poi per il menisco: a proposito, secondo me non è ancora pronto per il derby. È molto rischioso anticipare i tempi. Vorrei poi capire come mai Rebic continui a fare un lavoro personalizzato: dalle brevi apparizioni che fa non lo vedo ancora sciolto e brillante come nella partita di Roma o Torino contro la Juventus”.