MN - Ordine non ha dubbi: "Secondo me comincia il difficile adesso"

Il Milan si prepara all’importante sfida di domani sera contro il Torino, e lo fa con delle notizie non proprio positive. Christian Pulisic potrebbe non essere della partita a causa di un forte attacco febbrile accusato nella notte: la decisione verrà presa solo nella giornata di domani. Ne parliamo con Franco Ordine, noto giornalista de Il Giornale. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni del canale YouTube di MilanNews.it (CLICCA QUI per vedere il video):

Il calendario del Milan ora è “facile”?

“Finora le partite che ha mancato il Milan sono proprio quelle lì. Ha mancato Pisa, Parma e Cremonese. Secondo me comincia il difficile adesso. Prima quello che prendevi dagli scontri diretti era tutto guadagnato, ora comincia il difficile perché hai il peso del pronostico sulle spalle. Sono partite alla portata dal punto di vista teorico, poi bisogna vedere dal punto di vista pratico”.

Quanto queste partite influenzeranno il cammino del Milan in campionato?

“Saranno fondamentali. Se a gennaio sei ancora lassù è un senso, se sei staccato o dietro a rincorrere è un altro. È molto diverso”.