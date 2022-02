MN - Ordine: "Rischioso uno schieramento inedito nel derby, Pioli conosce bene i suoi uomini"

Franco Ordine è intervenuto sul canale Twitch di MilanNews.it, commentando il probabile undici rossonero in vista del derby in programma sabato pomeriggio con l'Inter: “Azzardare uno schieramento inedito in una partita così delicata, il Milan si gioca tre quarti della stagione, è rischioso. Quello che vale più di tutto è la condizione fisica. Siccome Pioli è un perfetto conoscitore dei suoi uomini se vede qualcuno che sta meglio di un altro lo fa giocare. L’unica cosa che vedrei eventualmente è quella di aggiungere Kessie e avere tre centrocampisti a pieno regime. Se Ibra non sta bene poi proverei con Rebic davanti”.