MN - Ordine: "Se dipendesse da me, a gennaio prenderei un difensore e un attaccante"

Il Milan si prepara all’importante sfida di domani sera contro il Torino, e lo fa con delle notizie non proprio positive. Christian Pulisic potrebbe non essere della partita a causa di un forte attacco febbrile accusato nella notte: la decisione verrà presa solo nella giornata di domani. Ne parliamo con Franco Ordine, noto giornalista de Il Giornale. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni del canale YouTube di MilanNews.it (CLICCA QUI per vedere il video):

Senza Pulisic chi schierare al fianco di Leao?

“Non è che ci sono grandi scelte da fare. O Nkunku oppure Loftus-Cheek come nella partita di giovedì in Coppa Italia contro la Lazio. Questa è la dimostrazione molto plastica che se te ne manca uno vai in grande difficoltà perché hai una rosa molto ridotta, e nonostante il fatto che ci sia solo il campionato ce n’è sempre una. Una volta la febbre, una volta il raffreddore, una volta il mal di pancia, una volta il mal di piede. Non puoi pensare di andare avanti con una rosa così striminzita dal punto di vista numerico”.

Quindi intervenire a gennaio sul mercato a questo punto è obbligatorio? In che ruolo?

“Se dipendesse da me, ma non sono io il proprietario del Milan né quello che cura i conti, io prenderei un difensore che dia garanzie future, perché da qui poi non ci si ferma più fino alla fine del campionato. Prenderei anche un attaccante. Però siccome non sono io a decidere, se pensano di farlo avranno sicuramente cominciato a fare qualche ricerca in questo senso. Se pensano di non farlo la questione è molto semplice: se ne assumeranno la responsabilità”.