MN - Ordine: "Se pensiamo che il problema sia solo Fonseca abbiamo sbagliato l'analisi"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, il noto giornalista Franco Ordine commenta le prime uscite della squadra di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese è già sul banco degli imputati non solo per il punto conquistato in due partite, ma per due prestazioni fin qui ampiamente al di sotto delle aspettative.

Il tecnico è il primo che sale sul banco degli imputati. Ma è davvero lui il problema di questo Milan?

"Se pensiamo che il problema sia solo Fonseca abbiamo sbagliato l'analisi. Il punto vero è: c'è sintonia assoluta tra il calcio che vuole realizzare Fonseca e la disponibilità del gruppo squadra?".

Da giocatori considerati come leader tecnici e non solo ci si aspettava di più

"Contesto la negatività dei giudizi sul conto di Leao. Sta diventando una sorta di capro espiatorio, quando ha fatto cose in partita che potevano portare altri risultati".