MN - Ordine sul mercato di gennaio del Milan: "Serve un rinforzo anche a centrocampo"

Nell'intervista rilasciata a Milannews.it, Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha rilasciato queste parole sui possibili rinforzi a centrocampo del Milan a gennaio:

Molti tifosi chiedono anche un nuovo centrocampista...

"Loftus-Cheek ha avuto una ricaduta. Bennacer è stato fuori a lungo. Secondo me a centrocampo serve un rinforzo. Poi che sia di primissimo piano come Rashford o di secondo piano non lo so, quello dipenderà dalle occasioni, ma sicuramente serve un innesto in mezzo al campo".

I rinforzi di gennaio servono per rimediare ad alcuni errori estivi?

"Più che errori estivi, secondo me, per rimediare al completamento del mercato estivo e alle esigenze attuali perchè nessuno poteva sapere il rendimento realizzativo di Morata o il contributo di Chukwueze e di Abraham".