MN - Orlando: "Credo che il Milan accelererà adesso sul mercato"

Il Milan prosegue le sue trattative di mercato con l'esordio in campionato che si avvicina sempre di più: urgono nuovi rinforzi per Paulo Fonseca dopo l'unico acquisto della campagna rossonero, Alvaro Morata. Individuati gli obiettivi, si cerca ora di portarli in rossoner: l'obiettivo ideale sarebbe portare almeno un nuovo innesto per ruolo. Per fare il punto della situazione la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex calciatore e allenatore Massimo Orlando.

Di fatto l'unico acquisto è stato quello di Morata. Col campionato alle porte il rischio che la squadra sia incompleta è sempre più alto

"Ai miei tempi era diverso perché la Serie A comandava economicamente e i giocatori arrivavano subito. Semmai erano le altre nazioni ad aspettare. Le cose sono cambiate e ormai questi arrivi all'ultimo sono una costante. A parte l'Inter che ha mantenuto la rosa e il Napoli che si è già mosso molto bene, gli altri allenatori devono convivere con questa situazione. Credo che il Milan accelererà adesso, in modo da arrivare all'inizio del campionato con i rinforzi necessari".

In una situazione simile quanto è difficile per una squadra amalgamarsi?

"Più che per i calciatori è un problema per l'allenatore, ma come detto credo che il Milan un paio di giocatori a breve li prenderà. Ci sarà anche da far superare ai tifosi le diffidenze che stanno mostrando, perché se è vero che gli abbonamenti sono stati sottoscritti c'è comunque del malcontento".