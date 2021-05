MN - Pagni: "Atalanta-Milan? Mi aspetto una gara più aperta da parte dei rossoneri"

Che partita bisogna aspettarsi domenica? È una delle tante domande che si stanno ponendo i tifosi del Milan. Questa è l'idea di Luca Pagni, raccontata in esclusiva ai nostri microfoni: "Bisogna capire cosa passa nella testa dei giocatori dell’Atalanta, se la sconfitta li ha svuotati. Ieri nel secondo tempo li ho visti male. Più passano i giorni e più passa la delusione per la gara col Cagliari. Percentuali? Dico 60-40 per l’Atalanta. I bookmaker danno più possibilità al Milan, anche perché ci sono motivazioni molto più alte: da una parte si parla di 5 milioni in più, ma dall’altra parte ce ne sono 50. Dal punto di vista della freschezza loro hanno giocato mercoledì, il Milan no. Dal punto di vista dello score se il Milan vince fa il record italiano di vittorie fuori casa. Se i rossoneri stanno lì è perché hanno fatto tanti punti in trasferta, dove hanno più facilità di giocare: lo dicono le statistiche. L’Atalanta ti lascia giocare, non fa un 5-3-1-1 come ha fatto il Cagliari, per cui diciamo che il Milan non è spacciato. Il problema è che deve vincere a tutti i costi. Non mi aspetto una grande partita dal Bologna: la Juve è nettamente superiore e ha più motivazioni. Non ci sono calcoli da fare, quindi mi aspetto una gara più aperta da parte del Milan, ma l’Atalanta ha giocatori davanti che possono farti male. Una grande incognita è come l’affronteranno loro: potrebbero essere un po’ svuotati e quindi non giocare alla morte. Spero di non sbagliarmi".