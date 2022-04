MN - Pancaro sulla lotta Scudetto: "Il Milan ha condizione pari a quella dell'Inter"

MilanNews.it

Giuseppe Pancaro, ex calciatore del Milan, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sulla lotta Scudetto: “Il Milan, in questo momento, ha una condizione fisica e mentale ottimale che è pari a quella dell’Inter. La vittoria dello Scudetto sarebbe il coronamento di un lavoro straordinario che Pioli, Maldini e Massara stanno portando avanti da due anni".