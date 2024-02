MN - Passerini: "Brutta sconfitta con il Rennes, si è perso contro una squadra nettamente inferiore"

vedi letture

Il Milan supera il turno di Europa League ma, in pochi giorni, cade sia a Monza che a Rennes, subendo 7 gol in sole 2 partite. Ne abbiamo parlato, spaziando anche sul futuro di Pioli, in diretta Twitch con Carlos Passerini in diretta da Parigi. Queste le dichiarazioni del noto giornalista de “Il Corriere della Sera”.

La sconfitta contro il Rennes non è stata una sconfitta indolore:

“È stata una brutta sconfitta, io la vedo così. Una sconfitta che andrà analizzata in maniera molto approfondita da Pioli, dal suo staff ma anche dai giocatori. Perché si è perso male contro una squadra nettamente inferiore, è una sconfitta che non ci sta. Ma è comunque giusto dire che è una sconfitta indolore: in una logica di andata e ritorno conta la qualificazione, il risultato complessivo. Ed il Milan ha ottenuto quello per cui era venuto qua in Francia, cioè andare agli ottavi di Europa League”.