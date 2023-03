MN - Passerini su Leao: "Se uno chiede 7 milioni di euro deve dimostrare di valerli, perché vale per tutti noi in qualunque campo lavorativo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlos Passerini, inviato del Corriere della Sera al seguito del Milan, si è così espresso in esclusiva (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) da Londra a MilanNews.it su Leao: "Non è una questione di posizione, ma mentale: la questione del rinnovo sta incidendo sul suo modo di giocare; è anche normale, è giovane ed è di fronte ad uno snodo molto importante della sua vita, quindi tutto questo qualche energia gliela sta togliendo... E si vede sul campo perché non è il Leao dell'anno scorso e della prima parte di stagione; non segna dal 14 gennaio ed è tanto tempo per un attaccante delle sue qualità.