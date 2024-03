MN - Pauluzzi: "Adli sta diventando un gran bel giocatore in un ruolo nuovo per lui"

Olivier Giroud con molta probabilità lascerà il Milan a fine stagione: lo aspetta l'America, più precisamente Los Angeles. Per i rossoneri sarà complicato sostituire un giocatore di tale spessore, che nonostante le 37 primavere segna con una frequenza degna dei tempi migliori. E facendosi trovare sempre decisivo nei momenti che contano. Ne abbiamo parlato col collega de L'Equipe, Valentin Pauluzzi:

Stagione complicata per Kalulu

"Molto sfortunato e non penso sia il momento ideale per venderlo anche perché in questa stagione si è svalutato. Andrà via Kjaer, io lo terrei ancora un anno perché quando era in forma e si è visto nell'anno dello scudetto era un gran bel bel vedere".

Adli sta invece ritagliandosi uno spazio importante, quando sembrava la scorsa stagione un giocatore già bocciato

"Con lui sono di parte, è un bravo ragazzo e un punto di riferimento per lo spogliatoio. E sta diventando un gran bel giocatore in un ruolo nuovo per lui, un ruolo centrale. E ha un bel senso di appartenenza, che vale per gli altri, ma su di lui lo vorrei sottolineare".