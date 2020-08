MN - Pellegatti: "Bakayoko alternativa a Kessie, servirebbe anche il vice Bennacer"

Intervistato in esclusiva da MilanNews.it (qui l'articolo completo), Carlo Pellegatti si è espresso a riguardo del possibile ritorno in rossonero di Tiemoué Bakayoko: “Per me potrebbe essere il nome giusto come alternativa a Kessiè, non come alternativa a Bennacer. Se l’algerino, infatti, ipotizziamo che non sia disponibile per una partita, il Milan perderebbe il proprio ‘brain power’ ovvero il proprio cervello calcistico. Potrebbe mettere insieme Bakayoko e Kessiè ma sarebbe un centrocampo troppo muscolare. Io personalmente andrei a cercare un’alternativa a Bennacer oltre all’arrivo di Bakayoko o in sostituzione del ritorno di quest’ultimo in rossonero".