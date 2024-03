MN - Pellegatti elogia Leao: "Sembra si sia avviato sulla strada del fuoriclasse"

vedi letture

Il noto giornalista Carlo Pellegatti, da sempre vicino alle faccende di casa Milan, negli scorsi giorni è stato ospite della redazione di MilanNews.it sul nostro canale Twitch (CLICCA QUI). Il collega ha parlato di diversi temi dell'attualità rossonera, prendendo spunto anche dalle domande dei nostri tantissimi ascoltatori: dal futuro di Pioli e della panchina del Milan fino a Rafa Leao passando per la ricerca del nuovo centravanti. Di seguito trovate le sue dichiarazioni integrali, anche in formato podcast.

Su Leao, dopo il gol con il Portogallo e la continuità a rete: "Leao mi sembra si sia avviato sulla strada del fuoriclasse. Anche dopo la partita con la Svezia, A Bola (giornale portoghese, ndr) lo ha chiamato 'un serpente velenoso'. Sta forse facendo quel salto di qualità che compirà definitivamente quando farà quel gol che ha sbagliato a Verona, tanto per capirci. Un giocatore che si avvia verso serenamente verso i 140 milioni di valore. Un giocatore unico. Noi ne abbiamo due in questo momento: Theo Hernandez e Leao. Non sono tanti i giocatori all'altezza di questi e non sono tanti i giocatori unici. Come quelli non ce ne sono. Poi magari ce ne sono di più bravi ma fanno parte dell'élite dei giocatori unici".