Serie A, la classifica aggiornata: la Salernitana ferma la Juve, Milan aritmeticamente secondo

Juventus-Salernitana finisce in parità, risultato che sicuramente non serve alla formazione di Massimiliano Allegri, brutta, sfortunata e fischiata al termine della partita dai tifosi presenti all'Allianz Stadium. Come si suol dire però in questi casi "fra i due litiganti il terzo gode", visto e considerato che da questo pareggio a goderne di più è il Milan, che ha ufficialmente ed aritmeticamente blindato il secondo posto in classifica.

SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 92 punti

Milan 74

Bologna 67

Juventus 67

Atalanta 60**

Roma 60*

Lazio 59

Napoli 51

Fiorentina 50**

Torino 50

Genoa 46

Monza 45*

Lecce 37*

Hellas Verona 34

Cagliari 33

Frosinone 32

Empoli 32

Udinese 30*

Sassuolo 29

Salernitana 16

* una partita in meno

** due partite in meno