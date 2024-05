ufficiale Milan aritmeticamente secondo dopo il pareggio della Juve

vedi letture

Dopo la netta vittoria di ieri sera sul Cagliari, il Milan non aspettava altro che un passo falso della Juventus per blindare definitivamente il secondo posto in classifica.

Nessuno lo avrebbe mai detto, considerato il livello e le ambizioni delle due squadre, eppure la Salernitana è riuscita a fermare la Vecchia Signora sul risultato di 1 a 1 questo pomeriggio. Un pareggio che difatti consegna il secondo posto al Milan, che dopo l'accesso alle Final Four di Supercoppa Italiana è riuscito a raggiungere anche quest'altro "obiettivo" di fine stagione.