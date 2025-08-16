L'entusiasmo di Reijnders: "Premier League, non vedo l'ora di confrontarmi con ritmo e qualità"

Tijjani Reijnders inizia la sua avventura in Premier League. L'ex centrocampista rossonero, il migliore nel suo ruolo dello scorso campionato di Serie A, ha parlato ai canali ufficiali del Manchester City e ha espresso le sue sensazioni.

Sulla Premier League: "Tutti parlano sempre della Premier League. Ora che ci giocherò, è una sensazione incredibile. Non vedo l’ora di confrontarmi con il ritmo del gioco e con la qualità dei giocatori. Sono davvero emozionato, non vedo l’ora. Ho giocato contro il West Ham in passato e ho percepito tutta la fisicità di una squadra inglese. Conosco un po’ le squadre inglesi. Attendo con impazienza i duelli a centrocampo con i miei diretti avversari e voglio dimostrare le mie qualità".

Sugli obiettivi: "La preparazione è andata bene. È stata dura, ma siamo pronti e io sono al 100%. Per me, ora si tratta di vincere trofei con questo club. Giocare in Premier League e in Champions League e competere ogni anno per i trofei".

Su Pep Guardiola: "È un motivo d’orgoglio, è uno dei migliori allenatori che ci siano. Diventare un centrocampista più completo è il motivo per cui ho scelto il Manchester City. Ho vissuto una buona stagione con il Milan, e si vuole sempre migliorare, proverò a raggiungere il mio massimo livello qui, con un allenatore e una squadra come questa penso di poter fare quei passi in avanti più velocemente e credo che imparerò molto",