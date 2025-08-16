Allegri avverte: "Serve equilibrio: non bisogna esaltarsi se le cose vanno bene o deprimersi nei momenti di difficoltà"

Vigilia in casa Milan, domani si ricomincia e inizia la nuova stagione. I rossoneri sono chiamati all'impegno in Coppa Italia, valido per i trentaduesimi della competizione nazionale, contro la squadra di Serie B del Bari che sarà ospite a San Siro alle ore 21.15. Un'occasione per vedere all'opera, prima dell'inizio del campionato sei giorni dopo il 23 agosto, la squadra di Massimiliano Allegri, tornato alla guida del Diavolo dopo 11 anni. Il tecnico rossonero ha parlato a Milan Tv per presentare la sfida. Un estratto delle parole di Allegri.

Sull'importanza della gara contro il Bari: "Credo che per noi sia molto importante a livello mentale. Poi il campionato si giocherà su 38 partite e come ho sempre detto il campionato non si vincono o perdono in una partita ma bisogna mantenere un grande equilibrio: non bisogna esaltarsi quando le cose vanno bene, non bisogna deprimersi quando ci saranno i momenti di difficoltà. Bisognerà avere grande rispetto e forza, sia nelle grandi partite ma anche contro le squadre medio-piccole che sono le partite che faranno la differenza in campionato"