Allegri: "Questa squadra ha dei valori: l'anno scorso una finale e una Supercoppa"

Vigilia in casa Milan, domani si ricomincia e inizia la nuova stagione. I rossoneri sono chiamati all'impegno in Coppa Italia, valido per i trentaduesimi della competizione nazionale, contro la squadra di Serie B del Bari che sarà ospite a San Siro alle ore 21.15. Un'occasione per vedere all'opera, prima dell'inizio del campionato sei giorni dopo il 23 agosto, la squadra di Massimiliano Allegri, tornato alla guida del Diavolo dopo 11 anni. Il tecnico rossonero ha parlato a Milan Tv per presentare la sfida. Le parole di Allegri.

Sulla squadra in vista della stagione: "Questa squadra ha dei valori. Poi il calcio non è una scienza esatta e ci sono annate in cui le cose non vanno bene ma non è che il giocatore perde di valore. L'anno scorso la squadra ha fatto una finale di Coppa Italia e ha vinto una Supercoppa, ha fatto delle buone cose. Quest'anno inizia un'altra stagione e bisogna essere concentrati su un obiettivo che tutti devono avere ben chiaro avanti".