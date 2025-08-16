Verso Milan-Bari, Di Stefano: "Allegri non vorrà cali di concentrazione, probabile attacco Pulisic-Leao"
Tra poche ore l'esordio del Milan in questa nuova stagione 2025/2026, che vedrà il Milan di mister Allegri impegnato in Coppa Italia a San Siro contro il Bari. In merito a questo, direttamente da Milanello è intervenuto così il giornalista ed inviato di Sky Sport Peppe Di Stefano. Questi i suoi ultimi aggiornamenti:
Verso Milan-Bari
“Prima partita è il primo passo dove si crea il primo feeling con i tifosi e con lo stadio. Anche mister Massimiliano Allegri ha parlato di questo nell'ultima intervista prodotta dal canale tematico del club. Il tecnico livornese infatti non vuole avere cali di concentrazione, servirà umiltà. Credo che si andrà con il 3-5-2, c’è un dubbio a centrocampo. Lì davanti Pulisic e Leao, c’è tanta attesa dopo la stagione negativa con Fonseca prima e Conceicao dopo”.
