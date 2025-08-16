Bari, Caserta avverte: "Tutti determinanti nel Milan: bisognerebbe marcarli tutti a uomo"

Il Milan domani darà il via alla sua stagione e lo farà ospitando a San Siro il Bari, squadra di Serie B, in occasione dei trentaduesimi di Coppa Italia, competizione di cui i rossoneri sono vice-campioni. La gara inizierà alle ore 21.15 e nel pre i nuovi calciatori rossoneri verranno presentati al centro del campo. Intanto, l'allenatore dei pugliesi Fabio Caserta ha parlato questa mattina in conferenza stampa per presentare la sfida, con i biancorossi che saranno sostenuti da 5000 tifosi.

Le parole di Caserta su cosa si aspetta dal Milan di Allegri: "Nel Milan bisognerebbe marcare tutti a uomo, ma penso alla questione squadra e non singolarmente. Non mi piace andare a uomo, chiaramente qualcuno andrà attenzionato maggiormente, limitando il più possibile gli avversari. Sono tutti determinanti nel Milan, con qualità singole elevate. Credo che ci saranno momenti di attesa, altri in cui servirà essere aggressivi e non concedere sempre il possesso. Durante l'arco della partita si soffrirà. Abbiamo visto con Liverpool e Chelsea cosa può fare il Milan in ripartenza, sfruttando le qualità dei loro singoli".