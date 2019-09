MN - Perfetti: "Musacchio non ha alternative. Le difese di Giampaolo tra le migliori"

Fabio Perfetti, proprietario de “Il Futbol Sudamericano” ed opinionista di Sportitalia e Top Calcio 24, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e lo ha fatto toccando vari temi, tra cui Mateo Musacchio e la sua posizione nelle gerarchie di Giampaolo: “A Giampaolo si può imputare tutto tranne che non sappia allenare la difesa. Ho sempre definito le sue linee difensive tra le migliori d’Italia e lo confermo. Musacchio è un buon difensore ma probabilmente nel Milan di 15 anni fa avrebbe fatto panchina. Ad oggi Caldara non sembra stare bene e Duarte deve ancora integrarsi quindi non vedo alternative all’argentino.”