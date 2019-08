MN - Perfetti: "Musacchio usato sicuro, ma Duarte gli darà filo da torcere"

Fabio Perfetti, opinionista su Sportitalia e proprietario de “Il Futbol Sudamericano”, ha parlato in esclusiva a Milan News riguardo l’argentino Mateo Musacchio: “Credo che Musacchio sia l’usato sicuro ed affidabile. Inizialmente vedo lui come titolare nel Milan, è il giocatore con più garanzie ma Duarte gli darà filo da torcere. Caldara sarà da valutare. Nelle gerarchie ideali dovrebbe essere l’ex atalantino il titolare ma dipenderà dalle sue condizioni fisiche, al momento Musacchio dovrà difendere il posto da Léo Duarte che in Brasile era in fase ascendente.”