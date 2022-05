MN - Perinetti: "Il Milan è padrone del proprio destino, ha un grande vantaggio"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it rispondendo anche ad una domanda relativa alla vittoria dello Scudetto per il Milan: "I rossoneri sono padroni del proprio destino, hanno a disposizione due vittorie e un pareggio potendo così beneficiare di un grande vantaggio. Non dimentichiamoci, tuttavia, che questo torneo ha visto una grande alternanza lì davanti e ci ha insegnato a non dar nulla per scontato”.