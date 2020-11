MN - Piccinini: “Il comportamento di Ibrahimovic è stato irreprensibile. È il faro di questo Milan”

Alla domanda "hai giustamente definito Zlatan come un esempio da seguire. Lo vedi differente caratterialmente rispetto a 10 anni fa? Ho notato che in alcune situazione è più paziente e agisce quasi da maestro, no?", Sandro Piccinini ha risposto così in esclusiva ai nostri microfoni: “Sì certo, l’ho notato anche io. E’ chiaro che con l’età si cresce e si matura, si diventa più saggi. Lui sa di essere un esempio ma tutto questo va valutato quando le cose saranno meno positive. Già giovedì in coppa quando è stato sostituito dopo una partita negativa, ha dimostrato un po’ di nervosismo. E’ chiaro che dovrà misurarsi con i momenti negativi che arriveranno ma fino ad oggi il suo comportamento è stato irreprensibile ed è stato il faro del Milan. Nei momenti difficili, il suo ruolo sarà ancora più importante”.