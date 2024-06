MN - Pimpim (A Bola): "Fonseca è il profilo perfetto per aiutare Leao nella crescita"

Il Portogallo chiude questa sera la sua fase a gironi di Euro 2024, ma senza Rafa Leao squalificato a seguito delle due ammonizioni ricevute nelle precedenti due partite, entrambe per simulazione. Ma come è visto il numero 10 del Milan dai suoi connazionali? Ne abbiamo parlato col collega João Pimpim di A Bola:

Intanto nel Milan sarà guidato dal prossimo anno da Paulo Fonseca. Nel complesso qual è l'immagine che si ha in Portogallo di Leao?

"Penso che il Milan sia il club che faccia al caso di Leao e infatti è stato anche il miglior giocatore della Serie A. Quest'anno è stato irregolare, come con la nazionale. Sono molto curioso di vederlo all'opera sotto la gestione di un tecnico portoghese come Paulo Fonseca. A mio avviso è il profilo perfetto per aiutare Leao nella crescita. Qui è molto amato, certamente alcuni tifosi dello Sporting non pensano lo stesso ma parliamo dei famosi fatti del 2018, dove ci fu l'invasione degli ultras nello spogliatoio della squadra e qualcuno si fece male. Non lui, anche se fu evidente il trauma psicologico che lo ha portato a lasciare il club a zero".