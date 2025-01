MN - Pioli: "Ai miei giocatori dicevo sempre di non chiedermi perché non giocano: io voglio vincere e scelgo sempre in base a quello. Forse ho fatto più cose giuste che errori"

Oggi alle 16:00