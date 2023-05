MN - Pioli ha inciso su De Ketelaere? Sarci: "Dopo la Juve ha detto una cosa molto interessante..."

MilanNews.it

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Massimo Sarci, fino al 2018 responsabile tecnico del progetto di sviluppo Golden Team Anderlecht e Collaboratore della squadra Primavera, da cui sono sbocciati calciatori del calibro di Jordan Lukaku, Dennis Praet e Youri Tielemans.

Abbiamo parlato di ingabbiamenti tattici. A tuo giudizio Pioli ha inciso sulle sue performance negative?

“No, anzi! Dopo la Juventus, gli ho sentito dire una cosa molto interessante. Gli acquisti vanno sempre contestualizzati rispetto all’epoca storica che stai vivendo in quel dato momento. Il Milan non è più quello dell’anno scorso; sono stati fatti alcuni cambiamenti ed è giusto perseguire la strada che si intraprende con convinzione. I progetti sono sempre sul medio-lungo termine: non puoi pretendere di ottenere risultati con continuità dall’oggi al domani”.