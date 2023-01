MN - Pioli segnala il risultato a Giroud, Accomando: "Situazione distesa tra i due"

MilanNews.it

Orazio Accomando, bordocampista per DAZN durante Lazio-Milan, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su cosa sia successo tra Pioli e Giroud al momento del cambio: "Pioli ha chiesto a Giroud di accelerare ma solo perché aveva voglia di provare a recuperare la partita. Situazione distesa tra i due".