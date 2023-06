MN - Piotti: "Mi spiace per Maldini, sono rimasto sorpreso"

MilanNews.it

Riguardo alle ultime vicissitudini in casa Milan, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Ottorino Piotti, portiere rossonero tra il 1980 e il 1984.

Conosci personalmente Maldini. Meritava un epilogo simile?

“No e sono rimasto sorpreso. Forse la società non ha gradito l’ultimo mercato. Sono stati acquistati calciatori che, alla fine, non hanno reso come sperato. Mi spiace per Paolo, che era ragazzino quando giocavo io. Non lo meritava”.