MN - Pol (Przeglad Sportowy): "Piatek al Chelsea? Conosco bene la situazione, niente di vero"

Michal Pol, direttore di Onet Sport e Przeglad Sportowy, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it di Krzystof Piatek e delle voci che lo vorrebbero al Chelsea: “Conosco bene la situazione, ho verificato. Era soltanto un gioco tra giornalisti che si chiedevano chi avrebbero comprato se il ban del mercato del Chelsea fosse stato rimosso a gennaio. È come se qualcuno a Milano avesse chiesto ad un collega chi avrebbe voluto comprare al Milan e gli venisse risposto ‘Milik’. Ma Milik non sta arrivando al Milan, non c’è niente di vero in questo rumor così come non c’è niente di vero in Piatek al Chelsea.”