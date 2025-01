MN - Portogallo patria di ottimi allenatori. Vidigal: "Sono preparati, adattabili e competenti per allenare in qualsiasi paese e continente"

Stiamo imparando a conoscere Sergio Conceiçao come allenatore, dopo averlo apprezzato in Serie A da calciatore. In pochi giorni abbiamo potuto percepire la tensione dei suoi pre-partita (chiedere ai colleghi di Sky e DAZN), quella nel corso della partita, vissuta senza giacca anche con temperature invernali, ma anche i post partita con i festeggiamenti post-Supercoppa che hanno fatto il giro d'Italia e non solo. Per comprendere meglio il tecnico rossonero abbiamo contattato chi nel corso della carriera l'ha sfidato più volte nel campionato portoghese, come Lito Vidigal, che ha guidato l'altra squadra di Porto (il Boavista) e lo ha battuto alla guida del Maritimo. Ecco le sue parole in esclusiva a MilanNews.it.

Sérgio Conceiçao sta avendo un deciso impatto sul Milan dal suo arrivo. Sorpreso?

"Non sorprende, soprattutto considerando il lavoro che Sérgio ha sviluppato in Portogallo. E poi, ancora meno sorpreso, perché rappresenta un club come il Milan, uno dei più grandi d'Italia. In una finale secca, lavorando con la qualità di Sergio e in un club grande come il Milan, le possibilità di vincere sono sempre più alte".

Lei ha sfidato Conceição 9 volte, lo conosce molto bene ed è riuscito anche a batterlo.Quali sono le cose che ti hanno l'hanno colpita di più e come è stato in grado di fermarlo?

"Conosco bene Sergio; Conosco la personalità di Sergio. Lo rispetto. Penso che abbia avuto una carriera molto importante. Ha costruito una carriera da giocatore, oltre alle qualità che aveva, dove è riuscito a raggiungere alti livelli attraverso determinazione, attitudine, postura e personalità. Come allenatore è molto simile. È un allenatore con le sue idee e il suo carattere. Le volte in cui l’ho affrontato e sono riuscito a vincere erano situazioni molto diverse. Questo perché quando ho affrontato Sérgio, era sempre in club più forti di quelli che rappresentavo in quel momento. Non credo che si possa parlare di "come affrontare Sérgio", ma piuttosto di come affrontare i club che rappresentava in quel momento. Come affrontare le società che ha rappresentato a seconda della qualità della sua società, dei giocatori che aveva in questo momento, della qualità della sua squadra e dei giocatori che la rappresentano, a seconda anche dei momenti e degli stati emotivi della stagione. Tenendo conto della fase, dei momenti, dei risultati che stava avendo la sua squadra rispetto a quelli che stava avendo la mia squadra. Ogni caso è un caso. Ogni partita è un gioco. Si tratta di analizzare profondamente il momento di ciascuna squadra. E allora giochiamo le nostre carte. Inoltre, con tanto lavoro e un po’ di intelligenza, a volte siamo riusciti a vincere. Ma dipende anche da quel pizzico di fortuna che, in certi momenti, capitano alle nostre squadre e poi riescono a sfruttare al meglio queste partite".

Molti lo paragonano ad Antonio Conte e Diego Simeone: concorda?

"Non mi piace molto fare paragoni. Penso che quello che possiamo fare è analizzare le carriere dei diversi allenatori. Pur riconoscendo un grande talento e lavoro in Conte e Simeone, mi sembra che Sérgio abbia delle possibilità di andare oltre, soprattutto perché è più giovane di entrambi ed è in una fase ascendente della sua carriera. Ha più energia, più forza, più volontà e più desiderio. Mi sembra, senza sottovalutare Conte e Simeone, che sono grandi allenatori del calcio mondiale, che Sérgio abbia il potenziale per diventare un allenatore superiore dei nomi già citati".

Se dovesse definire Conceiçao con uno o più aggettivi?

"Ne scelgo tre: tenace, coerente e determinato".

Il Portogallo è terra di allenatori di successo: José Mourinho, naturalmente, Più di recente Ruben Amorim. Ovviamente Conceiçao ma in passato anche altri come Villas-Boas, oggi presidente del Porto. Come se lo spiega, per un paese di poco più di 10 milioni di abitanti?

"Mourinho rimane il migliore al mondo, per i suoi risultati e per i titoli che ha vinto. E questo non può essere cancellato. Il calcio si evolve e Mourinho continua ad evolversi. Ha vinto in passato, vincerà in futuro. Vincerà sempre in futuro perché è uno dei migliori al mondo. Per quanto riguarda la scuola portoghese di allenatori, penso che gli allenatori portoghesi siano molto forti, molto bravi, molto competitivi. Questo perché trovano sempre il modo di adattarsi e trovare soluzioni. Mi sembra anche che la grande differenza sia la formazione teorica in Portogallo, che è molto forte. Le persone che organizzano, rappresentano e conducono la formazione degli allenatori di calcio in Portogallo sono molto ben preparate, intellettualmente sviluppate e capaci di interagire con i professionisti. Questo è un grande vantaggio: coniugare teoria e pratica, il che è molto importante. Inoltre, l’integrazione della formazione calcistica nelle università. Penso che il Portogallo sia un pioniere in questo senso. Questo è un grande vantaggio per gli allenatori portoghesi perché combinano la conoscenza pratica con quella accademica e teorica. Mi sembra che questo sia un grande punto di forza. Gli allenatori portoghesi sono preparati, adattabili e competenti per allenare in qualsiasi paese e continente. Otterranno sempre risultati migliori degli altri perché hanno la conoscenza pratica, la conoscenza teorica e l'adattabilità culturale del popolo portoghese. Sembra che questo sia il loro più grande vantaggio".