MN - Probabile la presenza lunedì al derby fra Milan ed Inter di Gerry Cardinale

Dopo l'apparizione in occasione dell'andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma di giovedì scorso, viaggio che è servito per fare un punto con tutte le aree del club rossonero, fra incontri a Milano con Furlani, Ibrahimovic ed in hotel con la squadra, il proprietario del Milan Gerry Cardinale potrebbe essere nuovamente nel capoluogo lombardo nella giornata di lunedì per il derby della Madonnina contro l'Inter.

La prima apparizione in assoluto a San Siro di Cardinale risale proprio in occasione di una stracittadina, ovvero quella del 3 settembre 2022, quando il Milan neo scudettato riuscì ad imporsi sull'Inter per 3 a 2 grazie alla doppietta di Rafa Leao ed al gol di Olivier Giroud.

di Antonio Vitiello