MN - Quale sarà il futuro di Modric? D'Amico: "Dipende da un aspetto"
Manca ormai sempre meno al big match tra Napoli e Milan che potrebbe indirizzare, nel bene o nel male, il cammino dei rossoneri in campionato. Per affrontare gli argomenti di casa Diavolo, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il procuratore Andrea D'Amico.
Modric resterà un altro anno secondo te?
"Giocatori come Luka Modrić non decidono solo con le gambe, ma con la testa. Se sente di essere ancora centrale, resta. Se deve diventare una comparsa, no. E lui non è uno da comparsa".
VERSO NAPOLI-MILAN, TUTTE LE INFO UTILI
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Doveri
Assistenti: Baccini - Colarossi
IV Uomo: Pairetto
VAR: Mariani
AVAR: Di Paolo
DOVE VEDERE LA PARTITA
Data: lunedì 6 aprile 2026
Ora: 20.45
Stadio: Maradona di Napoli
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it
LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN
16 Maignan
23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi
11 Pulisic 18 Nkunku
A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 2 Estupinan, 24 Athekame, 4 Ricci, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 7 Gimenez, 9 Fullkrug, 10 Leao
Allenatore: Massimiliano Allegri.
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