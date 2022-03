MN - Raffa su Ibrahimovic: "Il suo nome è una garanzia"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista radiofonico della Rai Tonino Raffa è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (LEGGI QUI L'INTERVISTA INTEGRALE). Raffa non poteva esimersi dal parlare anche di Zlatan Ibrahimovic e su come il fuoriclasse svedese potrà incidere sulla volata finale: "Il suo nome è garanzia. Ha una leadership pazzesca che esercita in modo corretto anche quando non gioca o va in panchina".