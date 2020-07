MN - Rangnick-Pioli: la ricostruzione delle ultime 48 ore. Possibilità di permanenza per Ibrahimovic e Maldini

Nella tarda serata di ieri sera, al termine di Sassuolo-Milan, è arrivata l'inaspettata notizia circa la conferma di Pioli sulla panchina rossonera e il conseguente arrestarsi delle voci su Ralf Rangnick. Secondo quanto appreso da Milannews.it, la decisione sarebbe arrivata dopo alcuni passaggi importanti avvenuti nelle ultime 48 ore. La ricostruzione della vicenda partirebbe con la firma di Pioli sul rinnovo, avvenuta lunedì sera. Martedì mattina, la dirigenza rossonera avrebbe avvisato Rangnick della decisione. Durante la partita con il Sassuolo, quindi, la notizia sarebbe uscita in Germania seguita poi dal comunicato ufficaile rossonero arrivato dopo la sfida con i neroverdi. Il Milan, dopo la riflessione in queste ultime settimane, ha ritenuto Pioli la persona giusta per proseguire. Secondo la proprietà, infatti, il tecnico emiliano è cresciuto e ha dimostrato di poter portare avanti il progetto anche in un periodo difficile (Covid-19) e pertanto non ci sarebbero state più le condizioni per l'arrivo Rangnick. Le decisioni su Maldini e Ibrahimovic verranno prese al termine della stagione ma ora ci sono piu probabilità per la loro permanenza.

di Antonio Vitiello