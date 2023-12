MN - Ravezzani: "Se tutti quanti avevamo compreso gli intenti di RedBird, come ha potuto non accorgersene Maldini dall'interno?!"

L’imminente Atalanta-Milan e l’attualità in chiave rossonera. In merito a ciò, la redazione di MilanNews.it intervistato in esclusiva Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia.

Si è fatto cenno a Paolo Maldini. Come giudica le sue recenti dichiarazioni?

“Ha dichiarato quello che un po’, indirettamente o no, tutti quanti sapevamo. Non è infatti mistero che il Milan di Cardinale non punti, nè puntasse in principio a effettuare investimenti per crescere sul medio-lungo termine, ma che si sia posto, sin dall’inizio, l’obiettivo di arrivare in pianta stabile tra le prime quattro, avere i conti a posto, non avere a che fare con passivi e attrarre nuovi soci. Sorprende forse soltanto un fatto...”.

Ossia?

“Se tutti quanti esternamente avevamo compreso gli intenti della nuova proprietà, sin dal giorno dell’insediamento di Cardinale e Scaroni, come avrebbe potuto non accorgersene lui, dall’interno? Aveva firmato per due anni, ergendosi a garante. Avrebbe dovuto aver chiaro il tutto sin dall’inizio. Anche perché, da parte della proprietà, non ci sono mai state smentite in corsa rispetto agli obiettivi da perseguire”.