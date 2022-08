MilanNews.it

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Stefano Pioli, nella trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo di domani, dovrà fare a meno di Ante Rebic per problemi alla schiena e di Divock Origi per una lieve infiammazione che non lo fa essere al 100%; entrambi, precauzionalmente, resteranno a Milanello.