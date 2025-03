MN - Repice: "Abbiamo visto tante cose nel Milan quest'anno. Va bene, va bene tutto, ma poi bisogna darsi un limite perché questo è il Milan"

La sfida al Napoli di domenica, la questione direttore sportivo, gli errori commessi in questa stagione e la permanenza in rossonero delle tre stelle di questo Milan. Di ciò e tanto altro ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il radiocronista Francesco Repice.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Milan oggi a -6 dalla zona Champions: secondo lei può arrivarci?

"Quando sei lì devi puntare a tutto. Ci è riuscita la Roma che era a un certo momento a 3 punti dalla zona retrocessione. È chiaro che se sei lì non ti devi porre gli obiettivi a ribasso. Ti devi porre quelli ambiziosi. Io già dire che quest'anno abbiamo visto tante cose no? Abbiamo visto una squadra con tanta tecnica e tanto talento però probabilmente non costruita in maniera così razionale. E va bene. E abbiamo visto cose in società di un certo tipo. E va bene. E i cambi di allenatore, e le marce indietro. E va bene. Tutto quello che vi pare. Le maglie color in una partita decisiva a San Siro, gente coi capelli verdi. Va bene, va bene tutto, ma poi bisogna darsi un limite perché quello è il Milan. Non stiamo parlando di una cosa che ha attraversato generazioni e generazioni di appassionati e di innamorati del pallone, di quella squadra, di quel club, di quei colori, di quella tradizione e di quella storia. Quindi bisogna essere adesso seri. Niente obiettivi al ribasso, gli obiettivi sono seri. È chiaro che non puoi vincere lo scudetto, ma la Champions la devi puntare perché non mi sembra che la concorrenza sia così fuori portata".