MN - Repice: "Da Donnarumma non mi aspettavo un comportamento diverso, i Maldini e i Totti sono storie finite"

La storica voce di Radio Rai Francesco Repice, contattato dalla redazione di MilanNews.it, ha parlato così della scelta di Donnarumma di non accettare la lauta offerta del Milan per il rinnovo di contratto:

Da Donnarumma ci si aspettava comunque un comportamento diverso? "No, sinceramente no. Non ci sono più Totti, Del Piero, Maldini... Queste cose sono finite. Per quanto possa essere doloroso ammetterlo, sono finite, chiuse. Non giriamo attorno alla questione: Donnarumma è rappresentato da una persona che fa i suoi interessi, dobbiamo pensare così e basta. Quelle storie sono il passato, non sono il presente e ne tantomeno saranno il futuro, quindi togliamocele dalla testa".