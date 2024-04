MN - Repice: "È innegabile che tutto lo staff del Milan abbia funzionato, poi si può sempre far meglio ma il rischio è di far molto peggio"

Tappa di avvicinamento a Milan-Roma, ne parliamo con Francesco Repice, voce di punta di "Tutto il calcio minuto per minuto". In esclusiva per MilanNews.it.

Pioli viaggia verso la conferma, ma sotto questo aspetto molto passerà dal doppio confronto con la Roma

"Le chiavi per vincere nel calcio passano dai giocatori forti. Poi serve equilibrio e continuità. È innegabile che tutto lo staff del Milan abbia funzionato, poi si può sempre far meglio ma il rischio è di far molto peggio".

La vittoria della Roma sposterà influenzerà in qualche modo la sfida contro il Milan?

"Non sposta nulla e in questo la garanzia è De Rossi. Ha mantenuto alta la concentrazione dei giocatori, sa bene come gestire queste situazioni sia in caso di vittoria, come successo, sia se le cose si fossero messe male. È la grandezza del predestinato. Poi, certo, questa vittoria nel derby ha portato più consapevolezza nella squadra".