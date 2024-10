MN - Repice: "Le cose possono cambiare, si trovano delle alchimie e si allineano i pianeti, ma io credo che Milan e Juve non possano lottare per lo Scudetto"

Francesco Repice, voce di punta di "Tutto il calcio minuto per minuto" ha seguito ieri la sfida fra Milan e Napoli.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni in esclusiva a MilanNews.it.

Napoli già distante 11 punti, già tantissimi. Addio corsa scudetto?

"Il Milan non può lottare per il titolo. Credo che in questo momento sia i rossoneri che la Juventus siano fuori dalla corsa, che riguarda Inter e Napoli. Il terzo incomodo lo vedo nell'Atalanta. Poi, per carità, le cose possono cambiare, si trovano delle alchimie e si allineano i pianeti, ma io credo che Milan e Juventus se la vedranno con Atalanta e Lazio, due squadre che hanno fatto un mercato intelligente e razionale, per la qualificazione Champions".